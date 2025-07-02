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«Цирк уродцев»: в Госдуме призвали запретить концерты артистов, одержимых пластикой

Депутат Милонов сравнил с цирком уродцев концерты одержимых пластикой звезд РФ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Злоупотребляющим услугами пластических хирургов звездам нужно запретить выходить на сцену. Об этом сообщил «Абзацу» заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

Милонов пояснил, что имеет ввиду только тех звезд, которые «меняются до неузнаваемости» в результате пластики. Парламентарий сравнивает подобные преображения с «признаками психического расстройства».

«Его [артиста, злоупотребляющего пластикой. — «Газета.Ru»] публичное выступление некорректно с медицинской точки зрения, с точки зрения медицинской этики. Это уже получается не выступление, а средневековый цирк уродцев, что противоречит современному взгляду на гуманизм и толерантное отношение к людям с ментальными проблемами», — заявил Милонов.

При этом Милонов не стал называть имена конкретных звезд, которые, по его мнению, злоупотребляют пластикой. По словам депутата, пластическая хирургия допустима в том случае, если она, например, помогает скрыть следы возрастных изменений или по медицинским показаниям.

В начале июня звезда Comedy Woman Надежда Ангарская призналась в своем Telegram-канале, что делала пластику живота. По словам актрисы, она скрывала это 13 лет.

Ранее итальянский певец Пупо назвал условие переезда в Россию.

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