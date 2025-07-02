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Запашный объяснил, почему стал блондином

Дрессировщик Запашный стал блондином, чтобы выделяться среди китайцев
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгард Запашный объяснил, почему однажды стал блондином. Его цитирует «Вечерняя Москва».

В 1990-х Эдгард и его брат Аскольд работали в Китае — их семья обучала китайских специалистов искусству дрессировки. Тогда оба стали блондинами — это артист называет вынужденной мерой.

«Мы работали на большом стадионе и иначе просто сливались с толпой. Помню, что перекраситься нам предложил наш отец (народный артист РСФСР Вальтер Запашный. — ред.) Мы отнеслись к этому с удивлением, потому что папа был консервативный человек», — вспоминает он.

При этом, добавляет Эдгард Запашный, они с братом буквально «вцепились» возможность что-то в себе поменять.

В мае Запашный предложил противникам цирка посетить открытые репетиции и экскурсии за кулисы цирка и посмотреть, как обращаются с животными. Диалог и открытость артист назвал лучшими способами борьбы с мифами и предрассудками о цирке с животными.

Ранее Юрия Куклачева расстроила идея депутатов запретить циркам покупку животных.

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