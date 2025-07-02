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Друзья могли выкурить прах Тупака Шакура

Продюсер Шуг Найт заявил, что друзья выкурили прах рэпера Тупака Шакура
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AP

Музыкальный продюсер Шуг Найт заявил, что друзья и семья рэпера Тупака Шакура выкурили его прах. Об этом сообщает TMZ.

В ночь кремации Тупака, объяснил Шуг Найт, мешочек с прахом Пака передавали по кругу, и его близкие курили останки.

«Это было символично. Как будто вы впитываете его часть», — объясняет продюсер.

По словам Шуга Найта, в то время он был на испытательном сроке и опасался, что процедура курения праха может привести к проблемам до него.

Тупак Шакур ехал по Лас-Вегасу вместе с Шугом Найтом 7 сентября 1996 года, когда в него выстрелили. 13 сентября было объявлено, что 25-летнего Шакура не удалось спасти. После этого артиста кремировали.

5 октября 2024 года стало известно, что семья Тупака Шакура инициировала расследование причастности Пи Дидди к кончине рэпера. Близкие рэпера наняли для этого адвоката Алекса Спиро, который за свою карьеру представлял интересы многих знаменитостей.

Ранее Джада Пинкетт-Смит напомнила, как Тупак Шакур сделал ей предложение.

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