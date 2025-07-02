В окружении Авроры Кибы рассказали, кто ей нравился до Лепса

Один из участников реалити-шоу «Мастер игры» рассказал, кто 19-летней блогерше Авроре Кибе нравился до Григория Лепса, невестой которой ее называют. Об этом пишет kp.ru.

По словам источника в окружении девушки, Аврора «хайпится» на теме с Лепсом, в частности, поет в караоке только его песни.

«При этом известно, что раньше ей очень нравился не Лепс, а Даня Милохин, она его всячески «донатила» в соцсетях», — заявил анонимный инсайдер.

Кроме того, источник усомнился в богатстве Авроры Кибы.

«Сейчас Аврора выглядит просто как девушка из состоятельной семьи, но не олигархов. Да и одежда на ней часто повторяется. Не удивлюсь, если она донашивает вещи за мамой, ведь у люксовых брендов почти нет срока давности», — добавил инсайдер.

Избранница Лепса недавно призналась, что через десять лет видит себя матерью двоих детей, которая также успешно руководит своим брендом одежды и модным журналом. По мнению девушки, для реализации этих желаний нет никаких препятствий.

Ранее Виктория Боня заявила, что мать Кибы выплатила долги на 25 млн рублей и потеряла три бизнеса.