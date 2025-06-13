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Исполнительница хита «Матушка-земля» раскрыла, что должен сделать каждый россиянин для страны

Певица Куртукова призвала россиян проявлять уважение к пространству ради страны
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Первый канал

Певица, исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова заявила, что россияне должны с уважением относиться к своей стране. Об этом артистка сообщила Super.ru на фестивале «Блогеры России».

«[Нужно] постоянно проявлять уважение к пространству и людям, которые тебя окружают. Элементарно: донести мусор до урны — это уже будет простой вклад в культурное будущее», — заявила артистка.

Куртукова призналась, что с Россией у нее ассоциируется слово «любовь» — «потому что Бог есть любовь, все есть любовь», уточнила она.

Фестиваль «Блогеры России» состоялся 12 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В этом году хедлайнерами мероприятия выступили популярные блогеры и артисты, включая Ольгу Бузову, INSTASAMKA, Валю Карнавал и Дилару.

Татьяна Куртукова дважды спела свой хит «Матушка-земля» на московской сцене, а зрители «громко подпевали» артистке. Фестиваль проходил на «Ходынском поле».

В конце апреля Куртукова заявила, что не стала бы участвовать в «Интервидении». Она назвала большим стрессом участие в подобных мероприятиях.

Ранее у лидера группы Little Big обнаружили долг по госпошлине в России.

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