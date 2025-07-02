Инстасамка оправдалась перед Собчак за трэш-тексты и вызвала ее на интервью

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Еропкина) на фоне претензий к исполнительницам Доре и Мэйби Бэйби оправдалась за собственные трэш-тексты. У себя в Telegram-канале она обратилась к журналистке Ксении Собчак.

До этого Собчак указала на тексты непристойного содержания, которые ранее исполняла Зотеева. Инстасамка заявила, что сама считает тексты 2017 года неудачными.

«Я сама тогда была не совсем в порядке. И кстати, я удалила эти альбомы и треки с площадок. Это был очень сложный период моей жизни, в который я столкнулась с вещами намного хуже, чем написано в текстах», — заверила она.

Инстасамка добавила, что осознала разрушительное влияние своих текстов на людей благодаря мужу и продюсеру Олегу Moneyken, и с тех пор в ее песнях «все завязано на: любовь, успех, муж и жена, мотивация, уверенность в себе, любовь к своему телу, стремление жить в достатке».

В своей карьере она отныне собирается только радовать своих слушателей. Кроме того, Инстасамка вызвала Собчак на интервью, и журналистка согласилась.

«Обещаю, что буду открыта выслушать тебя и поговорить обо всем этом. Мы живем в России, в сложные для всего мира времена, будем милосерднее друг у другу (я и себе это все время говорю), и сама из этих же соображений давно не задаю фирменных «острых вопросов» про политику тем, кто не готов на них отвечать, — потому что подставить сейчас можно легко, а помочь — трудно», — ответила Собчак.

Помимо этого, Собчак напомнила, что песни Доры и Мэйби Бэйби, которые критиковала Инстасамка, также написаны давно — в 2016 и 2017 годах.

1 июля Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в лицемерии и предательстве России. Исполнительницу возмутили выступления артисток на городских мероприятиях в России. Еропкина вспомнила, что в последний альбом Доры вошли каверы на треки раскритиковавшего СВО рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) и группы «Валентин Стрыкало». Мэйби Бэйби, в свою очередь, Инстасамка обвинила в пропаганде «разного рода экстремистской» деятельности.

Ранее концерты рэпера Lida начали отменять из-за обвинений в пропаганде педофилии.