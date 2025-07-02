Клим Шипенко отреагировал на покупку Дуровым роли в голливудском проекте для своей девушки

Режиссер Шипенко заявил, что нормально относится к покупкам ролей в кино

Кинорежиссер Клим Шипенко («Вызов», «Текст», «Холоп») в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что думает о съемках девушки Павла Дурова Юлии Вавиловой в Голливуде.

«Если это небольшие роли и это не ухудшает качество фильма, а деньги идут на благотворительность, то нормально [отношусь к такому]», — заявил Шипенко.

В мае основатель Telegram Павел Дуров купил своей возлюбленной Юлии Вавиловой роль в голливудском кино за $400 тыс. Режиссером фильма выступит Спайк Ли, чей фильм под названием «Черный клановец» был удостоен премии «Оскар». Участие в съемках для Вавиловой предприниматель купил на благотворительном вечере на Каннском фестивале. Какую именно роль сыграет Юлия, пока не разглашается.

24-летняя Юлия Вавилова является переводчиком с английского, испанского и арабского языков. Ее отношения с 40-летним Дуровым длятся уже около года.

Ранее стало известно, что Павлу Дурову разрешили покидать Францию на две недели для поездок в Дубай.