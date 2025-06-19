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Павлу Дурову разрешили покидать Францию на две недели для поездок в Дубай

Monde: Дурову будет разрешено покидать Францию на 2 недели для поездок в Дубай
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Pavel Durov/Global Look Press

Создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову будет разрешено покидать Францию на две недели для поездок в Дубай. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Дурову будет разрешено покидать материковую Францию ​​максимум на 14 дней подряд, начиная с 10 июля, только для поездок в Дубай, где проживают его родственники и где расположены офисы Telegram», — говорится в сообщении.

Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Основатель Telegram пробыл под стражей четыре дня, после чего его отпустили, установив над ним судебный контроль.

Судебные разбирательства против Дурова связаны с обвинениями в содействии организованной преступности. В августе 2024 года Дуров был арестован в Париже и переведен под надзор с запретом покидать Францию, однако в марте 2025 года ограничения были частично ослаблены.

Дуров обладает французским гражданством, а также паспортами России, Сент-Китса и Невиса и ОАЭ. Дело остается открытым, а дата суда пока не назначена.

Ранее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) начал удалять посты Павла Дурова.

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