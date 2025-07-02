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Алена Шишкова рассказала о реакции дочери Тимати на беременность новой девушки рэпера

Шишкова сообщила, что их общая с Тимати дочь порадовалась беременности его новой девушки
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missalena.92/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова в комментарии «Газете.Ru» рассказала о реакции их совместной с музыкантом дочери Алисы на беременность Валентины Ивановой — новой девушки рэпера.

«Положительно, хорошо [реагирует]. Она рада любому [ребенку] — девочке и мальчику. Потому что она такой ребенок — положительный», — сообщила Шишкова, отметив, что на личные вопросы не отвечает из-за того, что ответы могут неправильно интерпретировать.

В апреле 2025 года стало известно, что девушка Тимати, модель Валентина Иванова, ждет ребенка. Иванова рассекретила беременность, опубликовав фото в купальнике с округлившимся животом. По информации СМИ, пара ждет девочку. Модель станет мамой впервые, для Тимати это будет третий ребенок: в 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой, в 2019-м появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. При этом рэпер ни разу не был женат.

Ранее сообщалось, что беременная девушка Тимати снялась в спущенных джинсах и лонгсливе.

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