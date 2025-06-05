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Стал известен пол будущего ребенка Тимати и Ивановой

«СтарХит»: рэпер Тимати и Валентина Иванова ждут девочку
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Игорь Шабалин/igor_shabalin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова узнали пол будущего ребенка. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на окружение пары.

«Тимур и Валя уже узнали пол малыша, у них будет девочка», — раскрыли изданию инсайдеры.

Ни Тимати, ни Иванова пока не подтвердили эту информацию. «СтарХит» напоминает, что издание первым опубликовало новость о беременности Ивановой. Модель сначала отрицала утверждение СМИ, но впоследствии подтвердила его.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

22 декабря 2024-го исполнитель спровоцировал слухи о свадьбе с Валентиной Ивановой, с которой начал встречаться в 2022 году. В апреле 2025-го модель спровоцировала слухи о пополнении в семье. Она опубликовала видео, в котором по телефону сообщила, что сделала тест на беременность.

Позже мать Тимати Симона Юносова выложила видео, где случайно показала Валентину Иванову с округлившимся животом.

Ранее стало известно, что Александр Ревва помирился с матерью после 20-летнего конфликта

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