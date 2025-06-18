Режиссер «Усатого няня» призвал продвигать экранизации классических произведений

Режиссер Владимир Грамматиков заявил о необходимости укреплять и поддерживать экранизации классических произведений. Его слова передает ТАСС.

Грамматиков считает, что подобные картины являются золотым фондом мирового кино и наследием России. По мнению режиссера, стоит активнее возвращать экранизации классических произведений, особенно в рамках детского и семейного кинематографа.

В мае Грамматиков сравнил ремейки с переписыванием «Войны и мира». По его мнению, перезапуски проектов не дают «второго дыхания» темам, потому что старое восприятие фильмов очень отличается от сегодняшнего. При этом современные технологии, подчеркнул режиссер «Усатого няня», позволяют создавать самобытное.

До этого о предложении снять ремейки 30 фильмов советских режиссеров рассказали в Союзе кинематографистов РФ со ссылкой на письмо Минкультуры с предложениями Минпросвещения. Позже эту информацию опровергли.

Грамматиков наиболее известен по работе над картинами «Усатый нянь» и «Маленькая принцесса». Он также продюсировал франшизу «Последний богатырь». В 1995-м режиссер удостоился звания заслуженного деятеля искусств России.

Ранее Дюжев выступил против ремейка «Бригады».