Названы артисты, которые выступят на Суперкубке в Казани

В Казани подготовят масштабную шоу-программу «Звук поставим на всю» в рамках матча за Суперкубок, хедлайнером церемонии открытия станет группа Dabro с хореографическим флешмобом. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Помимо этого, для болельщиков выступят казанский артист DJ Bubblegum, Galibri & Mavik и еще один топ-артист, имя которого РФС пока не раскрывает. На «Ак Барс Арене» также планируют организовать фан-зону с футбольными конкурсами, розыгрышами призов и сувениров, играми для детей и аквагримом. Гостей ждет и автограф-сессия с обладателями Суперкубка.

В июне сообщалось, что матч за Суперкубок России по футболу 2025 года состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Ожидается, что матч состоится 12 июля. В этом поединке встретятся победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» и обладатель Кубка России ЦСКА.

В турнирной таблице национального первенства победу одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. 66 очков и второе место у петербургского «Зенита», на третьем месте оказался московский ЦСКА (59).

Ранее сообщалось, что группа «Тату» выступит в Крыму.