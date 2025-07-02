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Наталья Рудова ответила, кто ей нравится больше — Колокольников или Борисов

Актриса Рудова призналась, что Колокольников нравится ей больше, чем Борисов
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rudovanata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Наталья Рудова призналась, что как артист ей больше импонирует ее коллега Юрий Колокольников, а не Юра Борисов. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере сериала «Театральная зона».

«Ну я скажу так, Колокольников мне больше нравится. А Борисов молодец», — сказала артистка.

Актеры стали одними из немногих в России, которые смогли пробиться в Голливуде. При этом у них есть схожие внешние черты. Рудова призналась, что сначала приняла Борисова за Колокольникова, потому что тот «плюс-минус тоже лысый».

Актриса добавила, что Борисов станет еще более востребованным на Западе, если подучит английский язык.

В июне сообщалось, что Юра Борисов исполнит главную роль в фильме британской актрисы Эмили Мортимер «Денис». артина станет режиссерским дебютом для Эмили Мортимер. Актриса также написала сценарий к проекту. Фильм расскажет о студентке из Британии, которая приезжает в Москву в 90-е и влюбляется в российского поэта. Девушку сыграет звезда «Солтберна» Элисон Оливер, а писателя – Борисов. Подробности съемок неизвестны.

Ранее сообщалось, что Рудова улетела из России.

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