Дочь Валерии попала в больницу после дня рождения: «Капельницы не работают»

Дочь Валерии Шена заявила, что провела семь часов в больнице из-за недомогания

Дочь певицы Валерии, артистка Шена Шульгина сообщила в Telegram-канале, что заболела после празднования своего 32-летия.

Шульгина почувствовала недомогание еще 25 июня. Она предполагала, что заразилась ротавирусом или же ее организм просто дал сбой на фоне ненормированного графика и стресса.

Спустя несколько дней певица заявила, что врачи порекомендовали ей пройти курс лечения капельницами и взять больничный.

«Шли 7 сутки. Провела 7 часов в больнице. Несмотря на плохой режим и стресс, это не было триггером. Просто совпадение», — написала Шена 1 июля.

По словам девушки, врачи диагностировали ей «ПППГ и ДППГ». Она посетовала, что вынуждена пропустить тренировки из-за болезни.

«Два месяца работы так нелепо коту под хвост. Обидно, очень-очень обидно», — написала Шульгина.

Дочь Валерии пошла по стопам матери, став певицей, а недавно также занялась продюсированием. Несколько лет назад артистка заявила, что сменила имя: ее официально зовут Шена, а не Анна. Знаменитость показывала фото паспорта в личном блоге, чтобы развеять сомнения подписчиков. Валерия говорила в интервью, что приняла решение дочери и не увидела в этом чего-то абсурдного.

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