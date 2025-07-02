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Психолог о состоянии Пугачевой: «В прямом смысле можно назвать депрессией»

Психолог Ланг заявил, что Пугачева страдает от депрессии в эмиграции
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Психолог Сергей Ланг увидел в поведении певицы Аллы Пугачевой признаки «серьезной психологической проблемы». Об этом сообщает aif.ru.

Ланг не исключил, что Пугачева оскорбила и обозвала своего бывшего друга, поэта-песенника Илью Резника «трусом и предателем», поскольку пребывает в состоянии депрессии.

«Алла Пугачева, естественно, тоже испытывает сейчас очень тяжелое состояние, которое можно назвать в прямом смысле депрессией. <…> Проблема будет усугубляться, потому что для нее обратного пути нет. Она загнала себя в ловушку», — заявил Ланг.

По словам эксперта, подобные проблемы с ментальным здоровьем переживают все артисты, которые «теряют любовь зрителя». Ланг считает, что Пугачева испытывает острую нехватку эмоций сейчас и «понимает, что жизнь проходит мимо нее».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

2 апреля 2025 года Пугачева выпустила две песни о войне — «Поцелуй войны» и «Мама».

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