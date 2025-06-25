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Григорий Лепс не взял Аврору Кибу на 35-летие к Asti: «Нашел замену»

Певца Григория Лепса засняли за медленным танцем с Софьей Эрнст
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Певец Григорий Лепс «нашел замену» своей возлюбленной Авроре Кибе на 35-летии артистки Анны Asti. Об этом сообщает «7дней.ru».

Как сообщает издание, Лепс не взял Кибу на светский вечер, но при этом «не скучал» без возлюбленной на мероприятии. Он пригласил на медленный танец жену Константина Эрнста, Софью.

Подтверждение этой информации появилось в Telegram-канале «Антиглянец» — в нем опубликовали фото, как Лепс танцует с Эрнст.

Анна Asti в честь своего 35-летия организовала вечеринку в особняке на Волхонке, куда пригласила близких и друзей. Певица выбрала для торжественного мероприятия леопардовое макси-платье с глубоким декольте и вырезами по бокам. Среди гостей были Филипп Киркоров, Сергей Бурунов с Екатериной Леви, Ида Галич, Александр Ревва, Софья Эрнст и другие звезды.

Накануне сообщалось, что состояние народного артиста Филиппа Киркорова посчитали нездоровым из-за снятого 35-летии Анны Asti на видео. Telegram-канал «Только никому…» предположил, что Киркоров не понимал, где находится.

Ранее сообщалось, что Киркоров передумал продавать особняк в Майами за 675 млн рублей.

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