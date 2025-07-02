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Лоза о популярности Кадышевой у молодежи: «Ничего нового не предлагала»

Певец Юрий Лоза заявил, что Кадышева получила популярность у молодежи ненадолго
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Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза признался в Telegram-канале, что не может объяснить феномен популярности Надежды Кадышевой у молодежи.

Лоза считает, что с этим вопросом стоит обращаться к социологам, так как этот феномен не имеет отношение к творчеству Кадышевой.

«Она как пела, так и поет, причем ничего нового не предлагала. Но так как молодежь легко поддается внешнему управлению, то и навязать им какой-либо бренд — дело пиарщиков. Вчера она с тем же репертуаром была им не нужна, а сегодня, грамотно подкрученная, оказалась в тренде», — заявил певец.

По словам Лозы, такое было неоднократно. В пример он привел тренд на Эдуарда Хиля с его песней без слов. Артист также усомнился, что Кадышева надолго останется популярной у молодого поколения.

«Как правило, все это ненадолго — молодежь привыкла быстро жить и быстро забывать то, что вчера считала офигительно модным», — отметил исполнитель.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

Ранее гонорары Кадышевой обогнали заработок Полины Гагариной на корпоративах.

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