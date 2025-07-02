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Стас Михайлов ответил, сколько миллионов тратит на одежду с крестами

Певец Михайлов: не задумываюсь о деньгах при покупке джинсов за 1,5 млн рублей
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Пресс-служба «Радио Дача»

Певец Стас Михайлов признался в беседе со «СтарХитом», что не задумывается о деньгах при покупке одежды.

Как сообщает издание, в гардеробе артиста приоритетное место занимает бренд Chrome Hearts, отличительной особенностью которого являются вещи с крестами. Средняя цена джинсов этого бренда составляет 1,5 млн рублей, а самые дешевые в ассортименте толстовки обойдутся покупателю в 150 тыс. рублей.

«Не задумываюсь вообще о таких моментах, [как стоимость одежды]. Это рабочая вещь, мне в ней удобно, я сейчас именно так себя ощущаю», — заявил Михайлов.

По словам артиста, он одевается так, как ему нравится. Певец не стремится выглядеть моложе своих лет, а живет по принципу Ольги Бузовой: «Кайфуйте — жизнь одна!»

Певец Стас Михайлов родился в Сочи и долго шел к всероссийской популярности. До своего успеха он работал грузчиком, развозил видеокассеты, пел в ресторанах. Широкую известность Михайлову принесла песня «Без тебя». Она вышла в 2004 году, когда музыканту было уже больше 30 лет.

Недавно Михайлов раскрыл, что полностью отказался от алкоголя. Певец отметил, что в трезвости его посещают другие мысли. Кроме того, он исключил из своего рациона вредные продукты, которыми раньше закусывал спиртное, и регулярно занимается спортом.

Ранее Лариса Гузеева написала первый пост после обвинений в мошенничестве.

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