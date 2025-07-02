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Водонаева о путешествии по США: «Подруга орет, что Путин — лучший президент»

Блогерша Водонаева: подруга выкрикивала фразы о Путине на заправке в США
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Кадр видео: Telegram-канал «VODA»

Блогерша Алена Водонаева рассказала в Telegram-канале, что отправилась в автомобильное путешествие по США вместе со своей подругой.

Водонаева стартовала из американского города Нью-Йорк, а завершить свое путешествие она планирует в Салеме. Блогерша заявила, что много лет мечтала отметить свой день рождения в этом городе.

К посту модель приложила несколько видео, снятых во время поездки: на одном из них девушки едят картофель фри из McDonalds, а на другом — подруга знаменитости выкрикивает фразы о президенте Владимире Путине.

«Алена, Путин — лучший президент, потому что у нас лучшие заправки! Тебя нам заправляют, а здесь я должна эту хрень достать, закрутить и черти как оплатить. Это пипец! Конечно, я за Путина! Россия – лучшая страна!» — говорит женщина (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

2 июля Алене Водонаевой исполняется 42 года. Блогерша стала известна по телепроекту «Дом-2». Она была замужем дважды. Первым ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев. В 2010-м у них родился сын Богдан. Пара развелась в 2013 году. В 2018-м телеведущая связала себя узами брака с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год.

Ранее сообщалось, что на Украине вынесли заочный приговор звезде «Универа».

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