Умерла звезда фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв»

Умерла певица Ребека Дель Рио, которая прославилась благодаря появлению в триллере Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». Об этом пишет Variety.

Тело Дель Рио нашли в ее доме в Лос-Анджелесе 23 июня. Причина смерти 57-летней звезды остается неизвестной.

В картине «Малхолланд Драйв» Дель Рио исполнила песню Llorando — испаноязычный кавер на композицию Роя Орбисона Crying, записанную в 1961 году.

В кадрах с песней она падает на сцену, но продолжает петь, когда ее выносят из театра.

Наоми Уоттс и Джастин Теру также снимались в фильме «Малхолланд Драйв». Картину номинировали на четыре премии «Золотой глобус» в 2001 году, включая категории «Лучший фильм (драма)», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучший оригинальный саундтрек».

Уоттс получила награду за лучшую женскую роль от Национального общества кинокритиков за исполнение в фильме ролей Бетти Элмс и Дайан Селвин. Линч, в свою очередь, получил награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 2001 года и был номинирован на «Оскар».

Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет от эмфиземы легких в январе 2025 года.