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Прохор Шаляпин дал совет по поиску денег для путешествий

Певец Прохор Шаляпин посоветовал россиянам искать деньги на отдых у соседей
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ТВ3

Певец Прохор Шаляпин возмутился тем, что хейтеры осуждают его за праздный образ жизни и любовь к дорогостоящему отдыху за границей. Вырезку из интервью с артистом публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Обвинять меня в том, что я поехал на отдых... И что? Пожалуйста, идите заработайте и тоже езжайте», — высказался он.

Шаляпин уточнил, что работает ради того, чтобы иметь право улететь на отдых — либо же, отметил артист, с ним делятся деньгами спонсоры.

«Но найдите и вы. Наверняка в вашем доме живут замечательные соседи, кому некуда деть эти деньги», — подытожил певец.

В конце декабря 2024 года Шаляпин раскрывал, что полетит на Мальдивы за счет спонсоров в середине января, поскольку не может себе позволить такой отдых самостоятельно. Артисту помогла найти «каких-то добрых людей», которые оплатят ему поездку за границу, бизнесвумен Лена Ленина. Шаляпин уверял, что сейчас все артисты ездят отдыхать по бартеру.

«Потому что сейчас, сами знаете, какой курс доллара. Даже не до шуток. Извините, откуда мы, бедные артисты, несчастные, сами можем…» — сетовал артист.

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