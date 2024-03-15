Фадеев рассказал, кто на «Фабрике звезд-2» был лучше Гагариной

Продюсер Максим Фадеев рассказал, кто, на его взгляд, был на шоу «Фабрика звезд-2» (2003) лучше победительницы проекта Полины Гагариной. Своими размышлениями он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отвечая на вопросы подписчиков.

Фадеев уже упоминал после завершения проекта, что считает победительницей Елену Терлееву.

«С ее искренним мягким глубоким альтом», — объяснил он, почему Терлеева стала его любимой певицей на проекте.

Однако, признал продюсер, им с артисткой не удалось договориться о сотрудничестве.

«Лена не могла определиться в том, что она хотела. Мы трижды подписывали и расторгали контракт с ней по ее желанию», — объяснил Фадеев.

Проблема, не сомневается Фадеев, была в самой Елене Терлеевой, поскольку та была недоверчивым человеком.

Сейчас Елена Терлеева продолжает выступать и записывать новые песни. В 2023 году у нее вышел трек «На твоих губах».

Также Фадеев вспомнил, что сильно похудел из-за тяжелого графика на «Фабрике звезд».

«Каждую неделю нам нужно было готовить семь новых песен, их нужно было сочинить, аранжировать, записать с артистами и свести. В спокойном режиме такой объем по одной песне делается минимум за 10 дней. А нам нужно было выдавать по одной готовой песне в день», — объяснил продюсер.

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