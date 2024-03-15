Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фадеев рассказал, кто на «Фабрике звезд-2» был лучше Гагариной

Продюсер Фадеев назвал Терлееву своей любимой певицей на «Фабрике звезд-2»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Максим Фадеев рассказал, кто, на его взгляд, был на шоу «Фабрика звезд-2» (2003) лучше победительницы проекта Полины Гагариной. Своими размышлениями он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отвечая на вопросы подписчиков.

Фадеев уже упоминал после завершения проекта, что считает победительницей Елену Терлееву.

«С ее искренним мягким глубоким альтом», — объяснил он, почему Терлеева стала его любимой певицей на проекте.

Однако, признал продюсер, им с артисткой не удалось договориться о сотрудничестве.

«Лена не могла определиться в том, что она хотела. Мы трижды подписывали и расторгали контракт с ней по ее желанию», — объяснил Фадеев.

Проблема, не сомневается Фадеев, была в самой Елене Терлеевой, поскольку та была недоверчивым человеком.

Сейчас Елена Терлеева продолжает выступать и записывать новые песни. В 2023 году у нее вышел трек «На твоих губах».

Также Фадеев вспомнил, что сильно похудел из-за тяжелого графика на «Фабрике звезд».

«Каждую неделю нам нужно было готовить семь новых песен, их нужно было сочинить, аранжировать, записать с артистами и свести. В спокойном режиме такой объем по одной песне делается минимум за 10 дней. А нам нужно было выдавать по одной готовой песне в день», — объяснил продюсер.

Ранее Линдси Лохан объяснила, почему не собирается худеть после родов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами