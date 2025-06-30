Максим Матвеев рассказал, как погружается в шизофрению

Актер Максим Матвеев в интервью Светлане Бондарчук рассказал, как заинтересовался психологией и использует это на съемках. Интервью с артистом опубликовано на YouTube.

«Я анализирую свою жизнь, в которую приходят определенные события, люди, инсайты, темы. Да, и я понимаю, что я так или иначе это как-то для себя притягивал», — говорит он о попытке разобраться в психологии.

По словам Матвеева, впервые психология попала в зону его интересов на съемках первого сезона сериала «Триггер». Тогда он открыл для себя, что работать над ролью можно, привлекая специалистов.

До этого на съемках сериала «Бесы» Владимира Хотиненко в 2014 году он пользовался консультациями психиатров.

«Если я изображаю, грубо говоря, какую-то форму шизофрении, она должна быть именно такой. Она не должна быть приблизительной, она не должна быть чем-то похожим. Это должно быть именно четко. И надо в это погружение идти. Потому что когда на это будут смотреть специалисты, они должны сказать: «Да, это точно оттуда!» — делится он.

В мае Максим Матвеев рассказал о любовных сценах своей супруги Елизаветы Боярской в кино.

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