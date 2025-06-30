Звезда «Людей Икс» вырвала себе ресницы из-за ментального расстройства

Актриса Манн призналась, что у нее развилось ментальное расстройство из-за комментариев

Американская актриса Оливия Манн рассказала о своем психическом расстройстве — трихотилломании, неконтролируемому желанию выдергивать волосы. Об этом пишет People.

У Манн трихотилломания проявляется в выдергивании ресниц. 44-летняя Манн призналась, что впервые это состояние проявилось в 2009-2010 годах, когда она встречалась с актером Крисом Пайном.

«Итак, папарацци сфотографировали его и меня, и это был первый раз, когда я попала в таблоиды», — вспоминает звезда фильма «Люди Икс: Апокалипсис».

В тот день актриса специально попросила авторов телешоу, где снималась, найти для нее самое уродливое платье.

«Мне нашли синее старое выпускное платье с большими помпонами по бокам. И я подумала: «О, интересно, смогу ли я попасть в список самых дурно одетых звезд? И потом я попала! Не могла поверить, что это сработало», — смеется она.

После этого ее сфотографировали выходящей из квартиры Пайна.

«У его дома были папарацци, потому что он снимался в «Звездном пути». И они сфотографировали меня. Я подумала: «О, нет», — делится звезда.

После она прочитала комментарии в интернете к своему образу и была от них в таком ужасе, что впервые вырвала себе ресницы.

В 2024 году Оливия Манн рассказала о рождении дочери. После удаления матки она воспользовалась услугами суррогатной матери.

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