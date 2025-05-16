Максим Матвеев рассказал о страхах в воспитании детей

Российский актер театра и кино Максим Матвеев в интервью писателю Александру Цыпкину рассказал о страхах в воспитании детей. Беседа в рамках проекта телеканала «Ключ» под названием «5 книг» будет опубликована на YouTube 22 мая.

Своей задачей он назвал помощь детям в раскрытии своего потенциала.

«При определенном включении в их жизни, в их развитие добавляется колоссальное количество страхов, с которыми не понимаешь, как быть. Чтобы они реализовались так, как бы им того хотелось. Чтобы они по максимуму раскрыли свой потенциал. Что есть определенные зоны, на которые ты можешь иметь

влияние, а есть те, на которые не можешь иметь влияние. Ужас», — говорит он.

Дети, уверен Матвеев, не должны подпадать под чужое влияние, а должны все свои возможности находить внутри себя.

Артисты Максим Матвеев и Елизавета Боярская состоят в браке с 2010 года. Супруги растят двоих сыновей — Андрея и Григория.

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