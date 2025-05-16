«Сначала было сложно»: Максим Матвеев о любовных сценах Лизы Боярской

Российский актер театра и кино Максим Матвеев в интервью писателю Александру Цыпкину рассказал о своем отношении к любовным сценам в кино с участием его супруги — актрисы Елизаветы Боярской. Беседа в рамках проекта телеканала «Ключ» под названием «5 книг» будет опубликована на YouTube 22 мая.

Матвеев признался, что актеры не сразу привыкают к тому, что их партнеры могут сниматься в таких сценах.

«Я бы не сказал, что сразу, потому что успокаиваешься постепенно, но сначала, конечно, сложно смотреть. Сначала, когда ты находишься в самом раннем этапе взаимоотношений. Это — часть нашей работы», — отметил он.

По словам Матвеева, теперь и он, и Боярская относятся к ролям друг друга спокойно. При этом, добавил он, проблемы в таком браке те же, что и у незнаменитостей.

«Такой же, как у всех, ты понимаешь, нет никакой исключительности», — говорит о своем браке актер.

Артисты Максим Матвеев и Елизавета Боярская состоят в браке с 2010 года. Супруги растят двоих сыновей — Андрея и Григория.

Также Матвеев рассказал о страхах в воспитании детей.

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