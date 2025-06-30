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Пореченков рассказал, что поможет Ефремову не сорваться

Актер Пореченков заявил, что профессия станет спасительным якорем для Ефремова
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Genrietta Peryan/Global Look Press

Актер Михаил Пореченков рассказал, что поможет артисту Михаилу Ефремову не сорваться после возвращения из колонии. Пореченкова цитирует NEWS.ru.

Актер порадовался, что его коллега вернулся к профессии — это, по мнению Пореченкова, может послужить спасительным якорем для Ефремова, ранее боровшегося с алкогольной зависимостью.

«Это будет такой якорь, который будет его держать в этой жизни. Я думаю, что у него много творческих планов, и думаю, что он еще нас порадует», — поделился мнением он.

Пореченков также пожелал Ефремову удачи и здоровья и подчеркнул, что считает его талант серьезным.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.

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