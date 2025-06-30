Пореченков рассказал, что поможет Ефремову не сорваться

Актер Михаил Пореченков рассказал, что поможет артисту Михаилу Ефремову не сорваться после возвращения из колонии. Пореченкова цитирует NEWS.ru.

Актер порадовался, что его коллега вернулся к профессии — это, по мнению Пореченкова, может послужить спасительным якорем для Ефремова, ранее боровшегося с алкогольной зависимостью.

«Это будет такой якорь, который будет его держать в этой жизни. Я думаю, что у него много творческих планов, и думаю, что он еще нас порадует», — поделился мнением он.

Пореченков также пожелал Ефремову удачи и здоровья и подчеркнул, что считает его талант серьезным.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.