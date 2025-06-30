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Катя Кабак села на колени Тимуру Родригезу на премьере сериала «Остаться друзьями»

Актриса Кабак села на колени шоумену Родригезу на премьере сериала «Остаться друзьями»
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1-2-3 Production

В одном из московских баров прошла закрытая премьера сериала «Остаться друзьями» производства кинокомпании 1-2-3 Production для телеканала ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала.

«Впервые на большом экране показали историю о тех, кто на пороге зрелости все еще ищет ответы: как любить, как отпускать, как быть с собой и друг с другом», — рассказывают авторы проекта.

Сериал представили шоураннер и автор сценария проекта Иван Баранов, режиссер Урал Сафин.

«Это хорошая, добрая история про друзей, про любовь, которая близка, мне кажется, каждому человеку. И я, как зритель, а не как актриса, с нетерпением жду следующих серий. Мы затронули по-настоящему важные темы. В этом сериале каждый найдет что-то свое — важное, личное, настоящее», — делится исполнительница одной из ролей Софья Зайка.

На презентации присутствовали исполнители главных ролей — Анастасия Калашникова, Михаил Кремер, Никита Никитин и Софья Зайка, а также приглашенные гости. Актриса Катя Кабак позировала на коленях у своего партнера шоумена Тимура Родригеза, также премьеру посетили Сергей Романович, Варвара Володина, Нино Нинидзе, Петр Тодоровский, Артем Михалков, Кирилл Мелехов, Даниил Вахрушев, Кузьма Сапрыкин, блогер Chuplya, комик Карен Арутюнов и другие.

Накануне была названа дата всероссийской премьеры фэнтези-сериала «Этерна».

Ранее стало известно, что Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» пройдет 24 ноября в Москве.

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