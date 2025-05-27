На ТНТ отказались от идеи снять фильм про Чебубу: «Лучше просто вырезать»

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале заявила, что телеканал откажется от идеи добавить персонажа Чебубу в ремейк фильма «Другие приключения Шурика».

«Дорогие коллеги из Союзмультфильма, у нас с вами важная совместная работа, «Простоквашино» И еще много других классных идей, которые мы, безусловно, реализуем вместе. Вы наши партнеры, вы наши друзья, ваше мнение для нас очень важно. Поэтому, конечно же, никакого Чебубу, только Чебурашка, которого мы все вместе ждем. Мы приняли тут же решение убрать Чебубу из нашего новогоднего фильма», — объяснила Канделаки.

Директор канала заверила, что они с командой найдут решение, чтобы адаптировать популярные игрушки Лабубу для одного из новых проектов.

27 мая стало известно, что ТНТ выпустит комедию о Шурике, короле эстрады Филиппино-Киркорино и Чебубу. Планировалось, что сюжет «Чебубу и другие приключения Шурика» расскажет о Шурике, который в сопровождении Чебубу и короля российской эстрады Филиппино-Киркорино, будет путешествовать по легендарным советским фильмам и современным мемам.

Ранее сообщалось, что релиз «Бара «Один звонок» с Козловским состоится спустя три года.