«У нас был один шанс»: блогер Ника Саттарова — о гендер-пати на концерте Агутина

Пара из Сургута узнала, что у них родится девочка, на концерте Леонида Агутина в Санкт-Петербурге — они передали конверт на сцену, чтобы артист назвал пол ребенка. Как у них это получилось и почему девочку не назовут Олей, блогер и будущая мама Ника Саттарова рассказала «Газете.Ru».

«Песни Агутина всегда были в наших отношениях — на свадьбе играли, танцевали под них, дядя Лёня всегда был с нами где-то рядом. Мы давно купили на него билеты, и еще тогда не знали, что нам в голову придет такая идея. Это акция не спонтанная. Я пыталась дописаться до организаторов, но понимала, что в силу огромного объема работы [у них] не получится это сделать. Хотела продумать это все заранее, но мы понимали в день [концерта], что ответа нет. Поэтому все-таки решили идти напролом — и тогда пришла идея распечатать плакат и ждать, когда этот конверт до него дойдет. Мы не были уверены на 100%, что это все произойдет, мы не знали, что дядя Лёня окажется таким отзывчивым и пойдет нам навстречу. И самое главное — что все люди будут вместе с нами за эту идею. Если вы посмотрите внимательно на видео, этот конверт с полом передавали абсолютно все, все были счастливы. От этого пошли первые мурашки, когда мы поняли, что наша идея сейчас случится, то есть мы испытывали переживания не только по поводу того, кто в конверте, и какой пол, а дойдет ли этот конверт до дяди Лёни. Запасного варианта у нас не было, у нас был один шанс, мы понимали, что либо мы пробуем и у нас получается, либо мы отпускаем эту идею», — рассказала девушка.

Она добавила, что не пыталась связаться с Агутиным после концерта, и пока не знает его реакции на популярное видео — на 30 июня его посмотрели 7 миллионов человек.

«Эмоций очень много — и от просмотров, и от количества новых подписчиков, которые пришли к нам в блог и, скорее всего, будут продолжать следить за нашей беременностью, за нашими детьми. Очень классную фразу я услышала, что наша дочь, наш ребенок еще не родился, а его уже так все любят. И это настолько приятно, настолько трепетно, потому что в наших силах как будто бы принести львенка Cимбу и показать его всем с горы, чтобы все были с нами счастливы», — добавила блогер.

По ее словам, имя для ребенка они с супругом пока не выбрали, но варианты уже есть — среди них была и Оля (недавний сингл Агутина — прим. «Газеты.Ru»), и Лёня, и Варум.

«Мы рассматривали имя Леонида, мы рассматривали Анжелику, даже думали, что если будет сын, то будет Варум, были готовы ко всему. Услышали песню «Оля» из нового альбома Леонида Агутина — тоже переглянулись, но понимаем, что я татарка, а муж казах. Скорее всего, если будет Оля, она нам будет задавать много вопросов. Поэтому имя у нас еще в разработке, но я думаю, что миленько и приятненько мы будем называть ее Лёня. Ну так, Лёнечка наша, наша Лёнечка. А когда звучала песня «На сиреневой луне», мы поняли, что именно эта песня будет колыбельной для нашей дочери, потому что это песня, под которой мы вместе ревели, песня, под которую завершался концерт. Мы даже не думали, что получится так круто. И очень благодарны вообще всем людям, кто причастен к этому событию. Ну и, конечно, дяде Лёне, который оказался просто невероятным мужчиной в нашей жизни, который по-доброму нам помог. Дядя Лёня, за ним, мне кажется, должно заякориться — это такой наш добрый дядя, который исполняет мечты!» — заключила Ника Саттарова.

Гендер-пати с участием Леонида Агутина произошло 28 июня на концерте на 50 тысяч зрителей в Санкт-Петербурге. Блогер Ника Саттарова и ее муж Рустам Бердалинов передали конверт с результатами УЗИ на сцену — артист прочитал залу пол ребенка с бумаги и поздравил будущих родителей.

Ранее сообщалось, что еще одно гендер-пати прошло на концерте Басты — он сам вывел семью поклонников на сцену.