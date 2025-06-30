Гузеева и Деревянко закрутили роман в новом сериале

Актриса Лариса Гузеева сыграет главную роль в комедийном сериале «Три сестры», премьера которого состоится на KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Сюжет «Трех сестер» расскажет о трех родственницах — Ире, Оле и Маше, — которые давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. При переезде девушки рассчитывали на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны (Гузеева), но у той оказались другие планы на жизнь — роман с массажистом, который на 20 лет моложе нее.

«Сюжет сериала «Три сестры» разворачивается в реалиях современной жизни, поднимая в комедийной форме актуальную тему выбора между личным счастьем и обязательствами перед близкими», — сказано в пресс-релизе.

Трех сестер в сериале сыграли Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман, а бойфренда матери — Павел Деревянко. Также в шоу снялась Алиса Юнусова — дочка рэпера Тимати и Алены Шишковой.

«У каждой из дочерей — своя тоска по вниманию, по признанию, по тому, чтобы быть услышанной. Много недоговоренностей, взаимных ожиданий, которые никогда не были проговорены. <…> Мы создавали живых, современных женщин, и нам было важно дать голос каждой героине», — сказала актриса Александрова.

Полина Гухман призналась, что сроднилась с коллегами по шоу во время съемок — они стали для нее «старшими сестрами».

«Мы быстро нашли общий язык, постоянно сплетничали, шутили и на площадке — у нас образовался такой прям коллектив Comedy Woman», — раскрыла артистка.

Режиссером сериала выступила Маруся Трубникова, известная по проектам «Беспринципные» и «Топи». Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION, а затем в эфире телеканала ТНТ.

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