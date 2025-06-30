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«Спас жизнь!»: Лолита вспомнила, как лидер Rammstein вытащил ее из бассейна с проводами

Певица Лолита Милявская: лидер Rammstein спас мне жизнь, вытащив из бассейна
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Пресс-служба/Звук

Певица Лолита Милявская вспомнила в беседе с YouTube-каналом «Модный подкаст», что напилась с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном на премии «Жара» в 2017 году.

Милявская отметила, что тогда вышла выступать в нетрезвом состоянии. Она пояснила, что ее перформанс на сцене со скидыванием кофты был не режиссерским ходом, а спровоцирован выпитым вместе с Линдеманном «виски с Coca-Cola».

«Я так обрадовалась, что мы познакомились с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном... Он мне спас жизнь, потому что после этого я полезла в бассейн, а там какие-то провода. Он меня вытащил и людей отгонял. С тех пор у нас тоже такая дружба, но уже давно не виделись», — рассказала артистка.

Милявская не стала скрывать, что злоупотребляла спиртным, когда ей было около 40 лет. Она отметила, что не употребляет алкогольные напитки уже два года.

«Есть фотографии, которые показывают, что там я могла приложиться каждый день. В один прекрасный день я просто посмотрела на себя в зеркало и поняла, что это дно. Я уже давно пережила клуб 27, я за клуб Фрэнка Синатры», — отметила она.

Ранее Милявская вспомнила, как Трамп затаскивал ее в лимузин после казино.

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