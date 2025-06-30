Трамп «запихивал» Лолиту в лимузин после знакомства: «Перекрестился, что я уехала»

Певица Лолита Милявская вспомнила в беседе с YouTube-каналом «Модный подкаст», что Дональд Трамп «затаскивал» ее в лимузин после ночи в казино.

Милявскую с лидером США познакомила бизнесвумен Марина Ковалева, которая была с ним в хороших отношениях. Миллионерша привела артистку в казино Трампа.

«Она [Ковалева] делала мне концерт в США, и сегодняшний президент Америки, Дональд Трамп, жал мне руку. Трамп гостеприимный хозяин, <…> и, по-моему, он просто перекрестился, что я уехала», — призналась Лолита.

В казино Трампа, вспомнила Милявская, ее встретили торжественным завтраком и организовали мероприятие с VIP-гостями. Однако знаменитость не волновали известные гости, ей хотелось только поиграть в казино, где она впоследствии и потратила весь свой заработанный за рубежом гонорар.

«Я была игроманом — и перед концертом, и после концерта играла, а еще и выпивала... Трамп, как гостеприимный хозяин, выходил меня провожать. Помню, как они меня запихивали в лимузин… Я дико сопротивлялась! Вряд ли, конечно, он меня помнит. Но, мне кажется, что так ни один артист уезжал», — вспомнила она.

Милявская не стала скрывать, что злоупотребляла спиртным, когда ей было около 40 лет. Она отметила, что не употребляет алкогольные напитки уже два года.

«Есть фотографии, которые показывают, что там я могла приложиться каждый день. В один прекрасный день я просто посмотрела на себя в зеркало и поняла, что это дно. Я уже давно пережила клуб 27, я за клуб Фрэнка Синатры», — отметила она.

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