Наталья Фриске показала, как ее трехлетняя дочь танцует под песни тети

Трехлетняя племянница певицы Жанны Фриске Луна станцевала под песни тети на одном из праздников. Об этом сообщила сестра Фриске Наталья в своем Telegram-канале.

Наталья Фриске опубликовала ролик, в котором Луна подпевает композиции «А на море белый песок», танцует и веселится на камеру.

«Лу сегодня была звездой. Пела песни тети Жанны», — подписала пост мать.

Интернет-пользователи в комментариях признались, что их растрогал ролик. Они назвали девочку «маленькой звездочкой» и пожелали семье Фриске здоровья.

Наталья Фриске 12 лет шла к материнству — она пережила три замершие беременности и неудачное ЭКО, после которого и рассталась с мужем, сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. Экс-солистка «Блестящих» стала матерью 8 апреля 2022 года.

Певица показывала фото биологического отца девочки. Она подчеркивала в личном блоге, что донор спермы не стал настоящим отцом для ее ребенка и он никак не участвует в жизни Луны.

8 июля певице Жанне Фриске мог бы исполниться 51 год. В 2013-м у знаменитости диагностировали опухоль головного мозга, а 15 июня 2015 года ее не стало в возрасте 40 лет.

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