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Наталья Фриске показала, как ее трехлетняя дочь танцует под песни тети

Трехлетняя племянница Фриске Луна станцевала под песню «А на море белый песок»
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Кадр из видео/Telegram-канал «Friske Natalia»

Трехлетняя племянница певицы Жанны Фриске Луна станцевала под песни тети на одном из праздников. Об этом сообщила сестра Фриске Наталья в своем Telegram-канале.

Наталья Фриске опубликовала ролик, в котором Луна подпевает композиции «А на море белый песок», танцует и веселится на камеру.

«Лу сегодня была звездой. Пела песни тети Жанны», — подписала пост мать.

Интернет-пользователи в комментариях признались, что их растрогал ролик. Они назвали девочку «маленькой звездочкой» и пожелали семье Фриске здоровья.

Наталья Фриске 12 лет шла к материнству — она пережила три замершие беременности и неудачное ЭКО, после которого и рассталась с мужем, сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. Экс-солистка «Блестящих» стала матерью 8 апреля 2022 года.

Певица показывала фото биологического отца девочки. Она подчеркивала в личном блоге, что донор спермы не стал настоящим отцом для ее ребенка и он никак не участвует в жизни Луны.

8 июля певице Жанне Фриске мог бы исполниться 51 год. В 2013-м у знаменитости диагностировали опухоль головного мозга, а 15 июня 2015 года ее не стало в возрасте 40 лет.

Ранее Снаткина вспомнила, как ее хотел сбить преследователь.

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