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Анастасию Сиваеву заметили на съемках новых «Папиных дочек» в роли Даши

Актриса Сиваева может вернуться к роли Даши в продолжении «Папиных дочек»
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Анастасия Сиваева, известная телезрителям по роли Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», может вернуться к своему амплуа в продолжении популярного ситкома. Об этом сообщает «Вокруг ТВ» в своем Telegram-канале.

Издание публикует ролик с 33-летней Сиваевой, отмечая, что он был создан на съемках в проекте «Папины дочки. Новые». Сайт NEWS.ru добавляет, что также короткие видео с Дашей из «Папиных дочек» выходили в личном блоге актрисы Дарьи Мельниковой, воплотившей образ экранной сестры Сиваевой.

Актриса Дарья Сиваева перестала сниматься в кино в 2015 году. Она также мало появляется в соцсетях, публикуя лишь фотографии с путешествий. В феврале 2025 года стало известно о разводе артистки с нефтяником Дмитрием Приваркиным. Пара познакомилась, когда сериал «Папины дочки» еще шел по телевидению — последняя серия ситкома вышла в апреле 2013 года.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября 2023 года. В новых сериях Веник оказался на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросила жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодой отец самостоятельно воспитывает девочек.

Премьера последнего на данный момент третьего сезона шоу состоялась 2 января 2025 года. В нем Веник (Филипп Бледный) скрывает от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара попадает в нелепые ситуации.

Ранее стало известно, что российская актриса появилась в клипе Rammstein.

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