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Солистка Большого театра вспомнила, как при Григоровиче все каменели

Солистка Большого театра Меськова заявила, что Григорович был очень строгим
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Первая солистка Большого театра и актриса Анастасия Меськова призналась в беседе с NEWS.ru, что балетмейстер Юрий Григорович был очень строгим педагогом.

По словам Меськовой, все балерины каменели и держали спину ровно при встрече с Григоровичем. Она пояснила, что артистки делали это от невероятного уважения. Актриса отметила, что балетмейстер был жесткий и требовательный не только к ученикам, но и к самому себе.

Меськова рассказала, что Григорович мог до последнего сидеть на репетициях или выставлять свет на собственных спектаклях.

«А насчет сложного характера… Послушайте, я не знаю ни одного гения с легким характером. Мне кажется, такие люди себе не принадлежат. Они постоянно в потоке. У них, к сожалению, не всегда есть возможность на эмпатию или что-то еще», — поделилась балерина.

Юрия Григоровича не стало 19 мая. Причиной стали осложнения после двустороннего воспаления легких.

Григорович начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов. Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви». В 1964 году он возглавил балет Большого театра.

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