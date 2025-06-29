Гуф воссоединился с Бастой на сцене: «Он не может себя хорошо вести!»

Рэпер Баста (он же – Василий Вакуленко) выступил дуэтом с Гуфом (Алексеем Долматовым) на своем втором масштабном концерте, который состоялся 28 июня в «Лужниках». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Выступление с Бастой стало одним из первых выступлений Долматова после выхода из реабилитационной клиники. Оно также станет одним из последних, поскольку артист объявил о завершении гастрольной деятельности после прощального тура 2025 года.

«Гуф не может себя хорошо вести! Он ведет себя так, как ведет, ребята. Мы его любим за «настоящность», трушность и открытую невыдуманную жизнь. В своих песнях он ничего не выдумывал про себя за это ему 100% уважение», — сказал Баста в беседе с журналистами перед выступлением.

Вакуленко также отметил, что совместный альбом с Долматовым готов на 70%. При этом музыкант не стал раскрывать, когда пластинка увидит свет.

В начале февраля 2024 года Баста называл рэпера Гуфа «самым нестабильным человеком» в своей жизни. Он жаловался, что никак не может закончить их совместный альбом, поскольку коллега «то сидит, то в дурке, то выходит».

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