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Шарлиз Терон раскритиковала приложения для знакомств: «Гендиректора ничего»

Актриса Шарлиз Терон разочаровалась в приложениях для знакомств
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Актриса Шарлиз Терон призналась в беседе с шоуменом Энди Коэном, что разочаровалась в приложениях для знакомств. 49-летнюю американскую артистку цитирует People.

Она раскритиковала дейтинговые приложения и сайты за то, что люди редко рассказывают правду о себе.

«Друг зарегистрировал меня там, и я сходила на два свидания. Но там у каждого парня есть фотография с фестиваля «Burning Man». И все они [в описаниях] — гендиректора ничего», — делится опытом звезда «Взрывной блондинки».

Кроме того, продолжила Терон, все мужчины пишут, что увлекаются фитнесом.

«А потом встречаешься с ними, а они совсем другие. И я прямо говорю: «Ну и зачем ты притворялся?» Нет, мне такое не нравится», — заключила актриса.

В апреле российская актриса Ирина Горбачева призналась, что ищет партнера в приложениях для знакомств.

Ранее стало известно, что актер из «Интернов» Дмитрий Шаракоис ищет девушку через приложение для знакомств.

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