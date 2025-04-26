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Ирина Горбачева ищет партнера в приложениях для знакомств

Актриса Горбачева призналась, что не состоит в отношениях уже 2,5 года
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Пресс-служба Gloria Jeans

Российская актриса Ирина Горбачева призналась, что ищет партнера в приложениях для знакомств. Об общении с мужчинами онлайн она поговорила со Светланой Бондарчук.

37-летняя звезда рассказала, что уже 2,5 года не состоит в отношениях.

«Есть те, кто пишут: «Ну не мог пройти мимо и не написать, потому что офигел, что ты тут делаешь», — смеется актриса.

В 2022 году Горбачева развелась с музыкантом Антоном Савлеповым.

Накануне Горбачева отпраздновала день рождения с братом-двойняшкой. Звезда рассказала, что они вместе приехали к бабушке.

«А в конце дня мы с братом заехали к бабуле! Впервые с 18 лет праздновали вместе», — отметила знаменитость.

Ранее стало известно, что актер из «Интернов» Дмитрий Шаракоис ищет девушку через приложение для знакомств.

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