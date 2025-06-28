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Жигунов отреагировал на выход ремейка «Моей прекрасной няни»

Актер Жигунов не стал комментировать ремейк «Моей прекрасной няни» с Иванченко
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losenok95/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов отреагировал на выход ремейка «Моей прекрасной няни» — сериала, в котором он сыграл главную роль. Об этом пишет aif.ru.

«Спасибо за обращение. Не комментирует», — заявила в беседе с журналистами супруга артиста Виктория.

Ремейк «Моей прекрасной няни» выйдет в эфир в сентябре 2025 года под названием «Няня Оксана». Главные роли в нем сыграют ведущая шоу «Натальная карта», юмористка и астролог Олеся Иванченко и звезда трилогии «Последний богатырь» Виктор Хориняк.

По сюжету героиня прилетает к жениху в Москву из Краснодарского края, а после расставания с ним идет работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

«Хотя наш проект позиционируется не как ремейк, и если вы досмотрите первый сезон до конца — это станет очевидно, — но, безусловно, он вдохновлен проектами предшественников», — говорила о сериале Иванченко.

Ранее стало известно, что Виктория Исакова станет главой ОПГ в продолжении «Детей перемен».

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