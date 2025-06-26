Виктория Исакова станет главой ОПГ в продолжении «Детей перемен»

В Москве стартовали съемки продолжения сериала «Дети перемен», который, как обещают создатели, будет «более жестоким, безумным и экспрессивным». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

За режиссуру и сценарий второго сезона отвечают те же Сергей Тарамаев и Любовь Львова, а к своим ролям в шоу вернутся: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Хетаг Хинчагов, Макар Хлебников, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов и другие.

В продолжении «Детей перемен» героиня Виктории Исаковой — водительница троллейбуса Флора Борисовна — станет главой преступной группировки вместо старшего сына (Слава Копейкин), который жаждет отомстить матери.

«Надо сказать, я была удивлена. Линия Флоры получила мощнейшее развитие. Она стала еще сильнее, приобретя новый опыт. Но также стала и слабее, потому что ее сила — в ее семье, и семья на глазах распадается», — высказалась о своем персонаже Виктория Исакова.

Во втором сезоне сериала «Дети перемен» будет восемь эпизодов. Проект выйдет в онлайн-кинотеатрах START и Wink, но точная дата релиза пока неизвестна.

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