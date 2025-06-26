На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Виктория Исакова станет главой ОПГ в продолжении «Детей перемен»

Актриса Исакова сыграет главу ОПГ во втором сезоне драмы «Дети перемен»
close
Онлайн-кинотеатры START и Wink.ru

В Москве стартовали съемки продолжения сериала «Дети перемен», который, как обещают создатели, будет «более жестоким, безумным и экспрессивным». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

За режиссуру и сценарий второго сезона отвечают те же Сергей Тарамаев и Любовь Львова, а к своим ролям в шоу вернутся: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Хетаг Хинчагов, Макар Хлебников, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов и другие.

В продолжении «Детей перемен» героиня Виктории Исаковой — водительница троллейбуса Флора Борисовна — станет главой преступной группировки вместо старшего сына (Слава Копейкин), который жаждет отомстить матери.

«Надо сказать, я была удивлена. Линия Флоры получила мощнейшее развитие. Она стала еще сильнее, приобретя новый опыт. Но также стала и слабее, потому что ее сила — в ее семье, и семья на глазах распадается», — высказалась о своем персонаже Виктория Исакова.

Во втором сезоне сериала «Дети перемен» будет восемь эпизодов. Проект выйдет в онлайн-кинотеатрах START и Wink, но точная дата релиза пока неизвестна.

Ранее стало известно, что американская ведущая спела в эфире хит «Тату».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами