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Оскар Кучера рассказал, как поддерживает себя в форме

Актер Кучера заявил, что начинает день в 6 утра с йоги
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FAMETIME TV/YouTube

Актер и телеведущий Оскар Кучера рассказал, как поддерживает себя в хорошей физической форме. Его цитирует aif.ru.

По словам Кучеры, он начинает день в 6 утра с йоги, растяжки, баланса, медитации.

«В понедельник, среду и пятницу, где бы ни находился, в каком бы городе, в какой бы стране ни был, обязательно посещаю спортивный зал. Раньше подолгу «тягал железо», сейчас занимаюсь функциональными тренировками», — рассказывает он.

Кроме того, 50-летний Кучера занимается хоккеем, а мотоспорт он бросил после рождения детей.

Накануне Оскар Кучера поддержал актера Виталия Гогунского после скандальных слов последнего о женщинах, которые якобы должны быть в хорошем настроении рядом с мужчиной. Кучера считает, что слова звезды «Универа» могли быть вырваны из контекста, а сам актер якобы хотел сказать, что мужчина несет ответственность за эмоциональное состояние женщины.

Ранее Кучера высказался о Киркорове.

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