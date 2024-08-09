Кучера о Киркорове: «Просто монстр»

Актер Оскар Кучера заявил в беседе с NEWS.ru, что не может сказать ничего плохого про участника «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой Филиппа Киркорова.

Кучера объяснил, что хорошо относится к Киркорову и любит его.

«Всякое бывает. Он — талантливейший дядька, просто монстр, очень крутой. Человек зашел не в ту дверь, не подумал», — поделился артист.

Кучера считает, что участие в «голой» вечеринке станет уроком для некоторых артистов. Он также согласился с мнением, что певцам и актерам не стоит посещать Донбасс лишь для того, чтобы «обелить себя» после скандала.

«Я считаю, что если есть душевный порыв, надо ехать, если ты хочешь отмыться от того, что натворил здесь, тогда бери автомат в руки и езжай, наверное, так позор свой смывают, а не концертом», — заявил актер.

20 декабря 2023 года Киркоров принял участие в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. После этого певец столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом.

В феврале 2024 года Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Ранее Кучера заявил, что не принимает на свой счет слова Пугачевой о рабах и холопах.