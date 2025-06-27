50 Cent получил роль в экранизации видеоигры Street Fighter

Рэпер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон) получил роль в экранизации видеоигры Street Fighter компании Capcom. О новом проекте студии Legendary Entertainment сообщает The Hollywood Reporter.

Джексон сыграет Балрога, лишившегося карьеры боксера, телохранителя антагониста игры. Источники рассказывают, что он усиленно тренируется для этой роли и будет сам выполнять трюки для фильма.

Также в списке актеров значатся Джейсон Момоа, Ноа Сентинео и певец Орвилл Пек.

Рестлер Джо Аноаи и мастер боевых искусств и актер Эндрю Кодзи сыграют бойца Акуму и главного героя Рю соответственно. Каллина Лян сыграет Чун-Ли.

В мае американская кинокомпания A24 официально подтвердила разработку экранизации популярной видеоигры Elden Ring, режиссером и сценаристом которой выступит Алекс Гарленд.

Ранее была раскрыта дата выхода фильма «Смешарики» по сценарию Сергея Лукьяненко.