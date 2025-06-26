Поплавская заявила, что на ПМЭФ обсуждали возвращение Хаматовой в Россию

Актриса Яна Поплавская заявила, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме обсуждали возвращение актрисы Чулпан Хаматовой в Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Как вернуть Чулпан Хаматову в Россию? Вы не поверите, но это был один из важных вопросов на ПМЭФ», — рассказывает она.

По словам Поплавской, в кулуарах ПМЭФ якобы разговаривали о стратегии по «отбеливанию» актрисы, которая сейчас живет в Прибалтике. Ее разозлило, что «важные люди» хотят вернуть домой «Хаматовых, Назаровых, Урганта, Гудкова и прочую звездную пыль».

«А пусть бойцы обратятся с просьбой о помощи к Хаматовой, к Урганту, Гудкову, Ревве, Козловскому, Киркорову, Лолите, Нагиеву и остальным. Посмотрим», — предложила она участникам СВО.

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