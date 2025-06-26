На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поплавская заявила, что на ПМЭФ обсуждали возвращение Хаматовой в Россию

Актриса Поплавская: в кулуарах ПМЭФ обсуждали возвращение уехавших из России артистов
close
the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Яна Поплавская заявила, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме обсуждали возвращение актрисы Чулпан Хаматовой в Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Как вернуть Чулпан Хаматову в Россию? Вы не поверите, но это был один из важных вопросов на ПМЭФ», — рассказывает она.

По словам Поплавской, в кулуарах ПМЭФ якобы разговаривали о стратегии по «отбеливанию» актрисы, которая сейчас живет в Прибалтике. Ее разозлило, что «важные люди» хотят вернуть домой «Хаматовых, Назаровых, Урганта, Гудкова и прочую звездную пыль».

«А пусть бойцы обратятся с просьбой о помощи к Хаматовой, к Урганту, Гудкову, Ревве, Козловскому, Киркорову, Лолите, Нагиеву и остальным. Посмотрим», — предложила она участникам СВО.

Накануне писатель и политик, подполковник Росгвардии Захар Прилепин объяснил исполнителям Земфире (признана в РФ иностранным агентом) и Борису Гребенщикову (признан в РФ иностранным агентом) правила возвращения в РФ. По словам Прилепина, новых правил для возвращения придумывать не нужно.

Ранее в МИД назвали «страшной» ситуацию с уехавшей Аллой Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами