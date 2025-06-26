«Тюрьмы не предполагается»: Прилепин объяснил Земфире и БГ, как вернуться в Россию

Писатель и политик, подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что уехавшим за границу артистам-иноагентам на родине ничто не угрожает, однако для возвращения им придется сперва выполнить все требования закона. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам». Свои комментарии он адресовал, прежде всего, Борису Гребенщикову* и Земфире**, чьи песни, как он признался, ему когда-то очень нравились.

Для возвращения в Россию артистам-иноагентам придется сперва выполнить все требования закона, заявил в интервью «Аргументам и фактам» писатель и политик, подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

«Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать», — сказал Прилепин.

В качестве примера он вспомнил, что Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) в одном из интервью говорил, что «он не может вернуться в Россию, так как его сразу загребут злые полицейские». По словам Прилепина, «это вообще не предусмотрено», «никакого тюремного заключения не предполагается», а «иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены».

Прилепин отметил, что из всех объявленных в России иноагентами артистов он выделил бы лишь двоих.

«Я слушал песни Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) и Бориса Гребенщикова. Когда-то они мне очень нравились. На этом мой список заканчивается», — сказал он.

Что говорил Гребенщиков

По-видимому, Захар Прилепин имел в виду интервью Бориса Гребенщикова, данное журналу Forbes в ноябре 2023 года.

«[Я не возвращаюсь в Россию] по очень простой причине. Квартира в Петербурге у меня остается, у меня там масса друзей, масса всего остального. Но по причудливому капризу судьбы каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе», — сказал Гребенщиков.

В реестр иноагентов БГ включили 30 июня 2023 года. Обосновывая это решение, Министерство юстиции сообщало: «Б. Б. Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации».

Земфира попала в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».

19 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова на площадке Петербургского международного экономического форума высказалась о находящихся за границей иноагентах и артистах.

«Хочу им пожелать обрести то, что они потеряли, — обрести Родину», — сказала дипломат.

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Чем известен Захар Прилепин

Прилепин — писатель и политик. Был лауреатом и финалистом литературных премий «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

В 2019 году объявил о создании нового общественного движения «За правду» и вскоре стал сопредседателем политической партии с тем же названием. Впоследствии она объединилась со «Справедливой Россией». Прилепин стал сопредседателем. Входил в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ (2020 год). В январе 2023 года подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО для прохождения службы. В звании подполковника служил заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе.

В мае 2023 года на Прилепина было совершено покушение: его автомобиль подорвался на мине на проселочной дороге в 50 км от Нижнего Новгорода. Он был ранен, но выжил, водитель погиб. Исполнителя покушения суд приговорил к пожизненному заключению.