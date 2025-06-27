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Рэпер Наум Блик пополнил список иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов комика Евгения Трикоза и рэпера Наума Блика
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Наум Блик/VK

Минюст внес новые имена в реестр иноагентов. Информация опубликована на сайте ведомства.

Список иностранных агентов пополнили юрист Артем Клыга, правозащитница Тамила Иманова, рэпер Наум Блик (настоящее имя Дмитрий Иордатий), психолог Иван Звягин, комик Евгений Трикоз и блогер Евгений Егорченко.

В 2022 году Наум Блик рассказывал, что эмигрировал во Францию и работает в сети закусочных Burger King в Париже.

«До сих пор не привык к слову эмиграция, но, видимо, это она и есть. А еще у меня есть официальная работа, которую не так просто найти. Здесь любой труд в почете, и я рад, что у меня есть этот», — говорил он.

20 июня публициста Бориса Стомахина (признан в РФ иностранным агентом) также внесли в список иноагентов.

Ранее суд ответил на просьбу лидера «Касты» исключить его из реестра иноагентов.

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