Сердце звезды реалити-шоу не выдержало после похудения до 22 кило

Сердце турецкой звезды реалити-шоу Нихаль Джандан не выдержало после похудения до 22 килограммов. Об этом сообщает Mirror.

Женщины не стало 21 июня в возрасте 30 лет. Девушка начала стремительно худеть после ареста за мошенничество и похудела на 40 кило за последние два года.

Федерация женских ассоциаций Турции после кончины Нихаль опубликовала заявление, в котором предупредила о рисках демонстрации нереалистичных стандартов красоты на телевидении и в социальных сетях.

«Эстетические нормы, фантазия об идеальном теле, постоянно воспроизводимая средствами массовой информации, чувство необходимости быть красивой превращают женщин в товар для телевизионных программ и конкурсов, одновременно заставляя их идти на опасные для жизни риски», — пишут представители организации.

Сестра Нихаль Бахар сообщила прессе о ее госпитализации с нервной анорексией ранее в этом месяце. Мать Нихаль, в свою очередь, рассказала, что рацион ее дочери состоял из газировки и кофе. Здоровье Нихаль настолько ухудшилось, что к середине июня ей понадобился опекун для принятия медицинских решений.

Нихаль прославилась благодаря реалити-шоу «Этот стиль мой», где участницам надо было собирать образы на заданную тему. Вскоре она приняла участие в шоу «Выживший» о жизни на необитаемом острове.

Ранее у супруги Цекало заподозрили анорексию.