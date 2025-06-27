На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гаврилина рассказала о дуэтах с рэперами Toxis и nkeeei

Певица Гаврилина призналась, что ей понравилось работать с Toxis и nkeeei
close
julia.gavrilina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и актриса Юлия Гаврилина призналась, что ей понравилось работать с рэперами Toxis и nkeeei, которые приняли участие в создании ее первого альбома «DRAMAТУРГИЯ». Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Мне не пришлось их уговаривать, так как мы сразу поймали общий вайб и были максимально заряжены на совместную работу. Мне очень понравилось записывать музыку с ребятами — каждый привнес что-то свое и однозначно сделал трек только лучше», — отметила исполнительница.

Она призналась, что это был ее первый опыт записи песен с другими артистами. Однако, по ее словам, все прошло «более чем идеально». Гаврилина уточнила, что название альбома связано с треком «Drama Queen», который стал «началом ее трансформации».

«А альбом «DRAMAТУРГИЯ» является результатом этого длинного пути, поисков и работы над собой», — добавила она.

В декабре Юлия Гаврилина заявила на проекте «Шоу из шоу», что у нее нет друзей. Знаменитость сообщила об этом, когда ей предложили воспользоваться подсказкой «Звонок другу», чтобы ответить на вопрос из шоу. Гаврилина с грустью призналась, что ей некому позвонить. Один из ведущих проекта Арсений Попов попытался утешить блогершу-миллионщицу, предложив ей позвонить его другу.

Ранее Гаврилина пожаловалась на хейт из-за веса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами