Гаврилина рассказала о дуэтах с рэперами Toxis и nkeeei

Певица и актриса Юлия Гаврилина призналась, что ей понравилось работать с рэперами Toxis и nkeeei, которые приняли участие в создании ее первого альбома «DRAMAТУРГИЯ». Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Мне не пришлось их уговаривать, так как мы сразу поймали общий вайб и были максимально заряжены на совместную работу. Мне очень понравилось записывать музыку с ребятами — каждый привнес что-то свое и однозначно сделал трек только лучше», — отметила исполнительница.

Она призналась, что это был ее первый опыт записи песен с другими артистами. Однако, по ее словам, все прошло «более чем идеально». Гаврилина уточнила, что название альбома связано с треком «Drama Queen», который стал «началом ее трансформации».

«А альбом «DRAMAТУРГИЯ» является результатом этого длинного пути, поисков и работы над собой», — добавила она.

В декабре Юлия Гаврилина заявила на проекте «Шоу из шоу», что у нее нет друзей. Знаменитость сообщила об этом, когда ей предложили воспользоваться подсказкой «Звонок другу», чтобы ответить на вопрос из шоу. Гаврилина с грустью призналась, что ей некому позвонить. Один из ведущих проекта Арсений Попов попытался утешить блогершу-миллионщицу, предложив ей позвонить его другу.

Ранее Гаврилина пожаловалась на хейт из-за веса.