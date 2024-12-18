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Юлия Гаврилина пожаловалась на отсутствие друзей

Блогерша Юлия Гаврилина заявила, что у нее нет друзей

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julia.gavrilina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Юлия Гаврилина заявила на проекте «Шоу из шоу», что у нее нет друзей. Об этом сообщает Super.ru.

Знаменитость сообщила об этом, когда ей предложили воспользоваться подсказкой «Звонок другу», чтобы ответить на вопрос из шоу. Гаврилина с грустью призналась, что ей некому позвонить.

Один из ведущих проекта Арсений Попов попытался утешить блогершу-миллионщицу, предложив ей позвонить его другу. Super.ru подчеркнуло, что не склонно верить словам Гаврилиной. Издание уверяет, что блогерша сообщила об отсутствии друзей по сценарию.

Юля Гаврилина стала известна по развлекательным роликам в TikTok. В апреле 2020 года она присоединилась к дому тиктокеров Hype House Rus. В том же году она опубликовала свой первый трек «Жу Жу». В 2021-м она опубликовала книгу «Ближе к звездам! Не стесняйся, будь собой», а также приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой.

В октябре блогерша призналась, что столкнулась с травлей из-за лишнего веса. По словам Гаврилиной, она поправилась на 3-4 килограмма, за что была раскритикована поклонниками. Из-за травли у блогерши началась депрессия.

Ранее сообщалось, что Natan обратился к жене в шоу после скандала.

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